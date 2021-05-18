Мама и сестра приехали поддержать Manizha на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На международном конкурсе "Евровидение", который проходит в Роттердаме, исполнительницу от России Manizha поддерживают мама и сестра. Об этом сама исполнительница заявила в эфире Первого канала.

"Мама здесь, моя сестра здесь. Семья каждую минуту пишет в чате: "Как вы там?" У меня есть кого обнять и поплакать, если что. И порадоваться в том числе", – рассказала певица.

Она добавила, что мама ее поддерживает и даже дает советы.

"У нас был прогон, и, по моему мнению, он прошел не очень хорошо. Мама сказала: "Так, собралась, встала и пошла". Я подумала: я об этом и пою", – добавила артистка.

Ранее Manizha выразила уверенность, что выйдет в финал. При этом она подчеркнула, что больше всего хочет быть услышанной.

Первый полуфинал, в котором выступит Manizha, состоится 18 мая. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 20 мая, а финал – 22 мая.

