"Меня ждет финал". Manizha оценила свои шансы на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", уверена, что выйдет в финал. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

"Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место – зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже", – сказала исполнительница.

При этом она подчеркнула, что больше всего хочет быть услышанной.

Песенный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет в Роттердаме. Первый полуфинал, в котором выступит Manizha, состоится 18 мая. Второй полуфинал "Евровидения" пройдет 20 мая, а финал – 22 мая.