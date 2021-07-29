Актер Владимир Стеклов госпитализирован с COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.

"Да, он госпитализирован, его увезли на скорой", – рассказала она.

Владимир Стеклов родился в 1948 году. С начала кинокарьеры в 1983 году актер снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в картинах "Гардемарины, вперед!", "Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Русское", а также в сериале "Кадетство".

Ранее российский модельер Валентин Юдашкин рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, ПЦР-тест, который он сдавал после приезда из Италии, оказался положительным. Однако болезнь он перенес в легкой форме, чему поспособствовала, как считает сам модельер, прививка, которую он сделал еще осенью прошлого года.