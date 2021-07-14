Президента Бразилии госпитализировали из-за непрекращающейся икоты

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован из-за продолжительной икоты. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера.

На данный момент Болсонару чувствует себя хорошо, однако он пробудет под наблюдением врачей от 24 до 48 часов.

66-летний президент обратился к медикам из-за икоты, которая не проходила в течение около десяти дней. В связи с этим ему пришлось завершить одно из своих выступлений раньше запланированного времени.

В 2020 году Бразильские журналисты подали в суд на президента страны Жаира Болсонару. При положительном тесте на коронавирус он снял медицинскую маску на пресс-конференции.

Президент не только нарушил самоизоляцию, но и подверг заражению десятки человек, которые оказались с ним в одном помещении.