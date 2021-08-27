Фото: vk.com/Владимир Бурдин
Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин впал в кому. Об этом сообщается на странице артиста в соцсети "ВКонтакте".
"Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается", – говорится в сообщении.
Легкие музыканта поражены на 80%. Брат артиста Тимофей Бурдин рассказал, что состояние Владимира крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но, скорее, это он", – написал под постом Тимофей Бурдин.
Он добавил, что врачи делают все, что могут.
"Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое.
Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями", – пояснил брат музыканта.
Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса".
В июне с 40-процентным поражением легких госпитализировали российскую певицу МакSим. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.
3 августа артистку окончательно вывели из медикаментозного сна.
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