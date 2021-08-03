МакSим пришла в сознание и идет на поправку – представитель

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российскую певицу MaкSим (Марину Абросимову) окончательно вывели из медикаментозного сна. Об этом сообщила представитель артистки Маргарита Соколова.

"В сознании и идет на поправку", – приводит ее слова Агентство "Москва".

15 июня стало известно, что артистка госпитализирована с 40-процентным поражением легких. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

Позднее появилась информация, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы. Они периодически возвращали певицу в сознание.

В СМИ неоднократно появлялись комментарии, что у певицы начались осложнения, в том числе развился сепсис. Однако менеджер артистки эти данные не подтверждала и опровергала.

