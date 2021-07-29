Представитель певицы МакSим рассказала о состоянии артистки

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Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) сообщила, что состояние артистки все еще тяжелое, но есть положительная динамика, пишет РИА Новости.

"Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", – сообщила представитель.

Певицу Марину Абросимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

В СМИ неоднократно появлялись комментарии, что у певицы начались осложнения, в том числе развился сепсис. Однако менеджер артистки Маргарита Соколова эти данные не подтверждала и опровергала.