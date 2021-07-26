Менеджер МакSим рассказала, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Врачи регулируют медикаментозный сон певицы МакSим (Марина Абросимова), в который она погружена больше месяца. Об этом ТАСС рассказала менеджер артистки Маргарита Соколова.
По ее словам, медики периодически возвращают певицу в сознание, но говорить о полном выводе из медикаментозного сна пока рано.
"Форма болезни тяжелая, поэтому врачи регулируют: то в сон погружают, то дают выйти в сознание. Это делается дозировкой медикаментов", – сказала она.
По ее словам, в сон певицу погружают, когда организму тяжело.
"Когда показатели более-менее стабильные, врачи выводят человека в сознание, чтобы он начинал как-то сам дышать, чтобы мозг работал", – пояснила Соколова.
Певицу Марину Абросимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.
В СМИ неоднократно появлялись комментарии, что у певицы начались осложнения, в том числе развился сепсис. Однако Соколова эти данные не подтверждала и опровергала.
PR-представитель MaкSим рассказала о ее состоянии
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