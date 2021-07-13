Представитель МакSим объяснила, почему правду о певице скрывают

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова объяснила, почему поклонникам не говорят всю правду о состоянии артистки. Об этом сообщает News.ru.
"Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников в том числе мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения", – сказала Соколова.
Уточняется, что раскрыть правду о здоровье певицы менеджера попросил один из ее подписчиков. По его словам, людям нужно знать хоть что-то, чтобы недоброжелатели "не высасывали новости из пальца".
Певицу Марину Максимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня.
Позже исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.
После этого в СМИ появились комментарии подруги МакSим, которая сообщила, что у певицы развился сепсис на фоне общего ухудшения состояния. Однако Соколова опровергла эту информацию.
Фанаты "Спартака" устроили акцию в поддержку певицы МакSим
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