Представитель МакSим объяснила, почему правду о певице скрывают

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Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова объяснила, почему поклонникам не говорят всю правду о состоянии артистки. Об этом сообщает News.ru.

"Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников в том числе мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения", – сказала Соколова.

Уточняется, что раскрыть правду о здоровье певицы менеджера попросил один из ее подписчиков. По его словам, людям нужно знать хоть что-то, чтобы недоброжелатели "не высасывали новости из пальца".

Певицу Марину Максимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня.

Позже исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.

После этого в СМИ появились комментарии подруги МакSим, которая сообщила, что у певицы развился сепсис на фоне общего ухудшения состояния. Однако Соколова опровергла эту информацию.

