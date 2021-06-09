Поэт Василий Бородин скончался на 39-м году жизни

Фото: facebook.com/Вася Бородин

Поэт Василий Бородин скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщил его друг, поэт и критик Сергей Сдобнов на своей странице в соцсети Facebook.

"Умер поэт, мой друг, Василий Бородин. В 11 утра он был еще жив, а потом трубку в его квартире взял уже полицейский, которого вызвали соседи", – написал Сдобнов.

Василий Бородин являлся лауреатом премии Андрея Белого, а также литературной премии в области поэзии "Московский счет". Кроме того, Бородин – автор сборников "Луч.Парус", "Машенька", "Мы и глаза", "Клауд найн" и других.