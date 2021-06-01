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Общество

13:43

Умер журналист-международник Мэлор Стуруа

утраты общество

Фото: РИА Новости/Птицын

В Соединенных Штатах в возрасте 93 лет скончался журналист-международник, мастер политического памфлета Мэлор Стуруа. Об этом ТАСС сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа – один из гигантов советской журналистики и публицистики", – сказал собеседник агентства.

Стуруа получил образование в МГИМО, после чего начал строить карьеру в "Известиях". За годы работы он был собственным корреспондентом газеты в США и Великобритании. В числе тех, у кого Стуруа брал интервью, был президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Журналист являлся не только автором заметок. Он также писал очерки о жизни в Соединенных Штатах и фельетоны. Из-под пера Стуруа вышли несколько книг, среди которых "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт" и "Время по Гринвичу и по существу".

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