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Общество

11:31

Скончался детский писатель Эрик Карл

общество

Фото: ТАСС/AP Photo/Richard Drew

Умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл. Он прожил 91 год, сообщает RT.

"С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор "Очень голодной гусеницы" и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа в возрасте 91 года", – написали в команде писателя.

Автор получил популярность после создания "Очень голодной гусеницы", переведенной более чем на 50 языков мира. Кроме того, он работал иллюстратором над книгой "Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?", которая вышла в 1967 году.

Писатель был удостоен наград за достижения в сфере литературы и искусства от Национального фонда искусств Соединенных Штатов и Американской библиотечной ассоциации.

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