"Тайны кино": "Друг мой, Колька!..", "Председатель", "Директор"

Пятое ноября 1965 года. Узбекистан. В ходе работы над фильмом Алексея Салтыкова "Директор" погиб ведущий актер и звезда советского кино Евгений Урбанский. В тот момент постановщика картины даже не было на съемочной площадке, но именно его назначили ответственным за произошедшую трагедию. Уголовного преследования удалось избежать, но от режиссуры Салтыкова отстранили на полтора года.

Зачем через несколько лет он все-таки решил переснять фильм "Директор"? Кого пригласил на главную роль? Какая картина стала главной удачей Алексея Салтыкова? И как трагедия, произошедшая с Евгением Урбанским, разрушила карьеру перспективного постановщика? Об этом – в программе "Тайны кино".