В "Лужниках" состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля "Место счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

9 июня на территории спорткомплекса "Лужники" состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля "Место счастья". Его созданием занималась творческая группа МХТ под руководством журналиста и писателя Михаила Зыгаря.

Аудиоспектакль начинается на Фестивальной площади, затем переходит на Лужнецкую набережную, Аллею Славы, территорию вокруг Большой спортивной арены и возвращает зрителя на стартовую точку. Продолжительность прогулки – примерно 50 минут.

Участники пройдут по маршруту вместе с героями спектакля, жизнь которых так или иначе была связана с "Лужниками": Владимиром Высоцким, Львом Яшиным, Виктором Цоем и другими. Персонажей озвучили Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Cтивен Окснер и другие актеры.

Пройти маршрут в "Лужниках" можно будет с 10 июня, установив приложение "Мобильный художественный театр" на свой смартфон. Спектакль "Место счастья" скачивается в приложении бесплатно. Подобные прогулки можно совершить также на территории ВДНХ и в парке "Зарядье".