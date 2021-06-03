В "Лужниках" состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля "Место счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
9 июня на территории спорткомплекса "Лужники" состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля "Место счастья". Его созданием занималась творческая группа МХТ под руководством журналиста и писателя Михаила Зыгаря.
Аудиоспектакль начинается на Фестивальной площади, затем переходит на Лужнецкую набережную, Аллею Славы, территорию вокруг Большой спортивной арены и возвращает зрителя на стартовую точку. Продолжительность прогулки – примерно 50 минут.
Участники пройдут по маршруту вместе с героями спектакля, жизнь которых так или иначе была связана с "Лужниками": Владимиром Высоцким, Львом Яшиным, Виктором Цоем и другими. Персонажей озвучили Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Cтивен Окснер и другие актеры.
Пройти маршрут в "Лужниках" можно будет с 10 июня, установив приложение "Мобильный художественный театр" на свой смартфон. Спектакль "Место счастья" скачивается в приложении бесплатно. Подобные прогулки можно совершить также на территории ВДНХ и в парке "Зарядье".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: