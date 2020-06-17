Москвичи могут попасть в театр из собственной ванной

Москвичи теперь могут попасть в театр из собственной ванной

"Импресарио" и Мобильный художественный театр представили на суд публики аудиоспектакль "Погружение". Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Особенность постановки заключается в том, что авторы рекомендуют погрузиться в историю, сидя в горячей ванной с пеной. Придумана она была в Нью-Йорке – местная театральная компания реализовала идею на фоне пандемии коронавируса.

"Во время спектакля голос будет предлагать вам делать всякие простые вещи в ванной, которые позволят вам взглянуть на себя со стороны. Мне кажется, это очень важный опыт для нашего времени, потому что мы находимся под атакой всяческих СМИ, новостей, и это очень важно – иногда сделать паузу, зафиксировать момент и просто побыть собой", – рассказал продюсер и импресарио Федор Елютин.

Российская версия спектакля длится 30 минут. Ее озвучили студенты актерского факультета школы-студии МХАТ. Ознакомиться с ней можно бесплатно на официальном сайте "Импресарио".

