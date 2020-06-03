Москва онлайн: театрально-литературная постановка "Пушкин в любви"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

6 июня на фестивале "Красная площадь" ежегодно отмечается день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. В честь праздника актеры театра и кино исполнят театрально-литературную постановку "Пушкин в любви". Рассказ пойдет о том, что Пушкин был не только непревзойденным мастером слова, но и обладал живым нравом и незаурядным чувством юмора.

Актеры Ирина Старшенбаум, Сергей Чонишвили, Павел Баршак и Ауг Юлия приглашают зрителей познакомиться с той частью натуры классика, которая не вмещается в рамки школьной программы, – Пушкиным-ловеласом.

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится с 6 по 8 июня в Москве на Красной площади. В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Смотрите трансляцию 6 июня в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.