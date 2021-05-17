"Тайны кино": "Почти смешная история"

Петр Фоменко в первую очередь был театральным режиссером. Он начал свою сценическую карьеру в 1958 году и уже в 60-х стал настоящей легендой в творческих кругах. Но при этом Петр Наумович успел поработать и в кино, и на телевидении. Вторым его телефильмом стала картина о любви двух взрослых людей "Почти смешная история".

Какой актер хотел получить главную мужскую роль в этой ленте вместо Михаила Глузского? Зачем Ольга Антонова заставляла себя влюбляться в табуретку? Какую сцену вырезали из картины в 80-е годы? И как театральный режиссер Петр Фоменко снимал фильм для телевидения? Об этом – в программе "Тайны кино".