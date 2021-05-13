"Историс": Мадонна удивила подписчиков помолодевшим лицом

Мадонна удивила подписчиков помолодевшим лицом. Пластика, фотошоп или юный любовник так сильно влияет на внешность певицы?

Кто еще из звезд с возрастом лишь хорошеет и выступает против предрассудков и эйджизма? Об этом – в программе "Историс".