Эксперт объяснил последствия отказа от патентов на лекарства от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков рассказал, какие последствия могут наступить в случае производства запатентованных лекарств без разрешения правообладателя.

"Соглашение ВТО по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) при определенных условиях предусматривает право на выдачу так называемой принудительной лицензии, которая разрешает производство запатентованного лекарства, необходимого для борьбы с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении, без согласия правообладателя, но при соблюдении определенных условий", – приводит РИА Новости слова Медведкова.

По словам специалиста, к данным условиям относятся переговоры с правообладателями и выплата им компенсации.

"В Дохийской министерской декларации 2001 года упоминаются несколько аспектов ТРИПС, включая право предоставлять принудительные лицензии и свободу определять основания для выдачи лицензий, право определять, что представляет собой чрезвычайное положение в стране и что такое обстоятельства крайней необходимости, а также право устанавливать режим исчерпания прав интеллектуальной собственности", – объяснил Медведков.

Он подчеркнул, что многие страны мира в условиях пандемии поддержали идею упростить правила режима ТРИПС. При этом, уточнил эксперт, страны ЕС и США выступили против такого мнения, поскольку видели в этом снижение интереса фармкомпаний в инвестициях в разработку и производство новых лекарственных средств.

"Сейчас же США поменяли свою позицию и выразили готовность работать над текстом соответствующего документа ВТО, как это предлагает большинство развивающихся стран. Пока неясно, как далеко Вашингтон захочет (и сможет) пойти в этом вопросе и каких товаров будет касаться будущее изъятие из правил ТРИПС. Вместе с тем, столь радикальное изменение позиций американцев скорее всего поставит в весьма щекотливое положение ЕС и других противников радикальных решений", – добавил Медведков.

Ранее в США заявили, что на повестку в ВТО поставят вопрос отказа от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса. Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) отметила, что разочарована таким решением.