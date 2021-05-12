Тиару итальянских и испанских королей продали на аукционе за 1,6 млн долларов

Бриллиантовая тиара стала самой дорогой из тиар, проданных в последние годы на Sotheby's. Она принадлежала Савойской династии итальянских и испанских королей.

Торги состоялись накануне. Итоговая цена составила 1 миллион 600 тысяч долларов. Реликвия была изготовлена в конце XIX века известным итальянским ювелирным домом Мюзи для семейства герцога Савойского.

Впрочем, были на аукционе лоты и подороже. С молотка ушла брошь, ранее принадлежавшая европейским светским львицам. Ее оценили в 3 миллиона 900 тысяч долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.