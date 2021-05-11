Ученые перечислили симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более чем у 80% пациентов с коронавирусом наблюдаются неврологические осложнения, в случае которых риск летального исхода возрастает в шесть раз. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что из 3 744 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией 82% имели неврологические симптомы. Почти 4 из 10 пациентов сообщали о головных болях, а 3 из 10 заявляли о потере обоняния или вкуса.
По словам специалистов, среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются. Кроме того, их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.
Как отметил доктор Шерри Чу, даже в случае искоренения пандемии необходимо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь.
Ранее британский профессор Тим Спектор заявил, что признаком перенесенного COVID-19 могут быть линии или бороздки на ногтях.
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