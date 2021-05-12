При всплеске пандемии власти обошлись без жестких ограничительных мер – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Российскому правительству удалось избежать введения жестких ограничительных мер в моменты всплеска пандемии коронавируса прошлой осенью и этой весной. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей", – сказал премьер-министр.
Он отметил, что вся страна сплотилась и это помогло снизить темпы распространения COVID-19.
Мишустин подчеркнул, что в настоящее время более 24 миллиона россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или полностью завершили ее.
Владимир Путин ранее заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.
Российские перевозчики могут начать начислять бонусы вакцинированным пассажирам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: