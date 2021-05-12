При всплеске пандемии власти обошлись без жестких ограничительных мер – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российскому правительству удалось избежать введения жестких ограничительных мер в моменты всплеска пандемии коронавируса прошлой осенью и этой весной. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер. Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что вся страна сплотилась и это помогло снизить темпы распространения COVID-19.

Мишустин подчеркнул, что в настоящее время более 24 миллиона россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или полностью завершили ее.

Владимир Путин ранее заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.

