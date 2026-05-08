Свыше 4,4 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве за два месяца

Свыше 4,4 тысячи подъездов жилых домов отремонтировали специалисты комплекса городского хозяйства в Москве в марте и апреле этого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ремонту домов в городе уделяется особое внимание. В связи с этим в Москве создан единый подход к работам. Всего в 2026-м отремонтируют 15,7 тысячи подъездов.

Как рассказал Бирюков, во всех подъездах обязательно проводится косметический ремонт. Специалисты окрашивают стены и потолки, обновляют облицовку. При этом в специальные короба убирают проводку, лестницы, почтовые ящики и все остальные поврежденные конструкции. Также в случае необходимости меняют светильники, указатели, окна и двери, перила и ступени.

Перед началом работ жителей заранее информируют о предстоящем ремонте при помощи информационных стендов.

Ранее стало известно, что в рамках программы капитального ремонта в Москве уже заменили более 1,3 тысячи лифтов в этом году. А всего будет установлено свыше 5,5 тысячи. Вместо старого оборудования в домах появляются современные отечественные подъемники, которые соответствуют требованиям безопасности и комфорта.

