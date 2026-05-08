Москвичам накануне 9 мая посоветовали выезжать за город после 21:00

Накануне 9 мая водителям лучше выезжать из Москвы до 13:00 или после 21:00. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что 8 мая рабочий день будет коротким. Вечерний разъезд начнется около 16:00. Кроме того, во второй половине дня возможен дождь.

Работа транспорта, парковок и движение на улицах города изменится 9 мая. В частности, с 05:00 и до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы. Ограничения затронут Тверскую, Моховую, Большую Никитскую улицы, а также улицу Петровку.

Более того, для проезда закроют несколько набережных – Гончарную, Садовническую, Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Болотную, Пречистенскую и Кадашевскую.