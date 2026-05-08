08 мая, 08:20
Мэр Москвы сообщил о 88-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице
Сбит еще один БПЛА, который следовал в сторону Москвы. Об этом сообщил в пятницу, 8 мая, Сергей Собянин.
В MAX он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Всего начиная с 7 мая была отражена атака 88 вражеских беспилотников.
На данный момент на фоне угрозы ограничительные меры введены в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действуют в Домодедово.
Ранее в Чебоксарах 40 домов получили повреждения в результате атаки со стороны Украины. Также из-за ударов пострадали 35 человек, двое погибли.