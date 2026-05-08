Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбиты еще два БПЛА, летевшие на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации 20 дронов, летевших в сторону столицы ночью 8 мая. С 7 мая сбиты 83 БПЛА. На место падения обломков также выезжали сотрудники экстренных служб.

На этом фоне сохраняются ограничения в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.