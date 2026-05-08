Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 04:37

Культура

Минкультуры РФ восстановило почти 30 объектов культурного наследия за 2025 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По итогам 2025 года министерство культуры РФ восстановило 29 объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, еще 55 памятников были законсервированы на территории 24 субъектов. В 2026 году в планах министерства значится восстановление еще 25 объектов.

Любимова напомнила о запуске программы, направленной на привлечение частных инвестиций в эту сферу. Согласно ожиданиям ведомства, первые результаты этого механизма появятся уже в 2028 году.

Министр пояснила, что суть программы заключается в предоставлении приобретателю ОКН льготного кредита на ремонтно-реставрационные работы. Ключевым условием при этом является сохранение исторического облика здания без нарушений.

Ранее в Москве отремонтировали 154 дома на местах исторических городских валов. Работы проводились в рамках реализации программы капитального ремонта. При этом специалисты применяли для этого новейшие технологии и материалы.

Читайте также


культура

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика