Собянин: еще два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны перехватили и сбили еще два БПЛА, летевших на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего с 7 мая сбито 86 БПЛА. На фоне атаки дронов сохраняются ограничения в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет гражданские рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также ночью 8 мая атаке БПЛА подвергся Севастополь. Средства ПВО ликвидировали четыре дрона в небе над городом. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.