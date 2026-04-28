Реставраторы обнаружили подлинную печь начала XX века в доме Аршиновых

В ходе научно-исследовательских работ в особняке А. И. и В. В. Аршиновых в столице специалисты по реставрации нашли старинную печь, передал портал мэра и правительства Москвы.

Здание расположено по адресу Старомонетный переулок, дом 31, строение 7. Оно принадлежало выдающемуся ученому-минералогу, профессору Московского университета Владимиру Аршинову.

"Научно-исследовательские работы, которые проводятся перед началом реставрации, довольно часто преподносят специалистам интересные находки. Так произошло и с домом Аршиновых в Старомонетном переулке", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Руководитель ведомства отметил, что раньше особняк авторства архитектора Федора Шехтеля детально не обследовали. Сейчас эксперты нашли подлинную печь начала XX века. Она облицована гладкими керамическими изразцами различных размеров.

"Результаты исследований, ведущихся сейчас в историческом здании, войдут в проект будущей реставрации", – добавил Емельянов.

Дом был перестроен в 1905 году по проекту Шехтеля в соответствии со стилистикой позднего модерна на фундаменте постройки 1879 года. Сегодня особняк внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Завершить разработку проекта реставрации рассчитывают к концу 2026 года. После его одобрения в Мосгорнаследии и оформления соответствующего разрешения стартуют мероприятия по сохранению памятника архитектуры.

Отмечается, что зодчий создавал проект с прицелом на исследовательскую работу хозяина. Жилые комнаты объединены с научной лабораторией и башней астрономической обсерватории. Воплощая свой замысел, Шехтель обратился к эстетике средневекового европейского зодчества, чьи мотивы нечасто встречаются в московской архитектуре.

Также здесь был создан один из первых в России научно-исследовательских центров. Его специалисты изучали петрографию – дисциплину, посвященную горным породам. В учреждении трудились такие видные деятели науки, как высококвалифицированные геологи, минералоги и кристаллографы Владимир Обручев, Вера Варсанофьева, Георгий Вульф и многие другие.

Кроме того, во внутреннем убранстве уцелела оригинальная лестница 1905 года с художественной металлической решеткой и световым фонарем. В настоящее время строение находится в ведении федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н. М. Федоровского".

