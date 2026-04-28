Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 07:59

Реставраторы обнаружили подлинную печь начала XX века в доме Аршиновых

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В ходе научно-исследовательских работ в особняке А. И. и В. В. Аршиновых в столице специалисты по реставрации нашли старинную печь, передал портал мэра и правительства Москвы.

Здание расположено по адресу Старомонетный переулок, дом 31, строение 7. Оно принадлежало выдающемуся ученому-минералогу, профессору Московского университета Владимиру Аршинову.

"Научно-исследовательские работы, которые проводятся перед началом реставрации, довольно часто преподносят специалистам интересные находки. Так произошло и с домом Аршиновых в Старомонетном переулке", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Руководитель ведомства отметил, что раньше особняк авторства архитектора Федора Шехтеля детально не обследовали. Сейчас эксперты нашли подлинную печь начала XX века. Она облицована гладкими керамическими изразцами различных размеров.

"Результаты исследований, ведущихся сейчас в историческом здании, войдут в проект будущей реставрации", – добавил Емельянов.

Дом был перестроен в 1905 году по проекту Шехтеля в соответствии со стилистикой позднего модерна на фундаменте постройки 1879 года. Сегодня особняк внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Завершить разработку проекта реставрации рассчитывают к концу 2026 года. После его одобрения в Мосгорнаследии и оформления соответствующего разрешения стартуют мероприятия по сохранению памятника архитектуры.

Отмечается, что зодчий создавал проект с прицелом на исследовательскую работу хозяина. Жилые комнаты объединены с научной лабораторией и башней астрономической обсерватории. Воплощая свой замысел, Шехтель обратился к эстетике средневекового европейского зодчества, чьи мотивы нечасто встречаются в московской архитектуре.

Также здесь был создан один из первых в России научно-исследовательских центров. Его специалисты изучали петрографию – дисциплину, посвященную горным породам. В учреждении трудились такие видные деятели науки, как высококвалифицированные геологи, минералоги и кристаллографы Владимир Обручев, Вера Варсанофьева, Георгий Вульф и многие другие.

Кроме того, во внутреннем убранстве уцелела оригинальная лестница 1905 года с художественной металлической решеткой и световым фонарем. В настоящее время строение находится в ведении федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н. М. Федоровского".

Ранее уникальный барельеф Максима Горького был найден на киностудии в Москве. Изображение было создано скульптором Валентином Шихаревым. Барельеф нашли при подготовке к переезду коллекции комплекса костюма и реквизита.

Читайте также


город

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

