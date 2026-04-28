Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 08:12

Общество

Более 100% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Более 100% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за последние 24 часа на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 21 миллиметр осадков, что составляет 56% нормы апреля. На Балчуге выпало 15 миллиметров, в Тушине – 23 (62% месячной нормы).

В Московской области больше всего осадков выявили в Долгопрудном – 41 миллиметр, что составляет 110% от нормы месяца. Павловский Посад накрыло 29 миллиметров осадков, Талдом – 32, Дмитров – 34, а Клин – 35.

"А с учетом всех выпавших за текущий месяц дождей и снега, а также ожидаемых еще 6–7 миллиметров, то по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200%, чем положено по климатической норме", – подчеркнул Тишковец.

В свою очередь, пресс-служба столичного Дептранса предупредила москвичей о снеге, дожде и порывистом ветре 28 апреля. В центре, на западе и юго-западе Москвы могут быть локальные перекрытия движения транспорта.

Вечером на Третьем транспортном кольце (ТТК) и улице Нижней Масловке средняя скорость движения может снизиться на 61%, а время в пути увеличится в 2 раза. Водителям рекомендовано для поездок по городу выбирать метро.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег обрушились на столичный регион в понедельник, 27 апреля. Стихия привела к падению более 110 деревьев, повреждению автомобилей, образованию заторов и в некоторых случаях к травмам людей.

Сначала на фоне непогоды в столице действовал оранжевый уровень опасности, однако затем он был снижен до желтого. Предупреждение продлится до 21:00.

Около 13 мм снега выпадет в Москве 28 апреля

обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика