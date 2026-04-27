Форма поиска по сайту

Новости

27 апреля, 17:36

Происшествия

6 человек пострадали при падении деревьев во время непогоды в Подмосковье

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

6 человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Кроме того, в 31 муниципалитете Московской области зарегистрировали 542 упавших дерева. При этом повреждения получил 161 автомобиль, а в 19 городских округах оказалось нарушено электроснабжение.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 476 спасателей и 121 единица техники. Отмечается, что в случае дальнейшего ухудшения обстановки ведомство задействует резервную аэромобильную группировку.

Ранее глава региона Андрей Воробьев уже рассказывал, что жители ряда муниципалитетов Подмосковья остались без электричества из-за непогоды. Особое внимание власти региона уделили наиболее пострадавшим округам: Раменскому, Домодедовскому, Дмитровскому и Чеховскому.

Ожидается, что обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер сохранятся в Москве и области до конца дня. Сергей Собянин призывал горожан и туристов быть аккуратными и беречь себя. Из-за снегопада городские службы Москвы работают в усиленном режиме.

происшествияпогода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика