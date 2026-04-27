В Московском зоопарке рассказали, как манул Тимофей пережидает непогоду

Манул Тимофей, а также дальневосточный леопард, пума и азиатские львы из Московского зоопарка в непогоду предпочитают находиться в теплых вольерах. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Там отметили, что во время дождя и снега кошачьи не слишком любят выходить на улицу. На прогулке можно увидеть только семейство восточносибирских рысей. При этом они все равно укрываются под навесом.

Что касается больших панд, они, наоборот, любят гулять в таких условиях, добавили в пресс-службе. Например, панде Катюше очень нравится снег, поэтому переменчивая апрельская погода ее не напугала.

При этом некоторые обитатели зоопарка еще ни разу с осени не выходили из отапливаемых помещений. Это медоеды, карликовый бегемот и дикдики. Гулять эти теплолюбивые животные начнут только в конце мая – начале июня.

Снегопад и сильный ветер обрушились на Москву 27 апреля. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. На фоне неблагоприятных метеоусловий в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

Ветер уже повалил в столице свыше 110 деревьев. Москвичам рекомендовали информировать управляющую компанию или ГБУ "Жилищник" о случаях их падения или опасного наклона.