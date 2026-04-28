Казахстан перенаправит 260 тысяч тонн нефти через РФ вместо трубопровода "Дружба"

Из-за невозможности прокачки по трубопроводу "Дружба" в Германию Казахстан перераспределит 260 тысяч тонн нефти на другие направления. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

Отмечается, что корректировка графика транзита вынудила задействовать технически отработанные альтернативные маршруты через Россию. В результате 100 тысяч тонн сырья примет порт Усть-Луга, еще 160 тысяч тонн – система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Он предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

В ответ вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что объемы нефти из республики с 1 мая будут идти на другие логистические направления. По его словам, вопросами перенаправления потоков уже занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".