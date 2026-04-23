Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлены

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены. Об этом рассказала министр экономики республики Дениса Сакова в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Поступление нефти проходит в соответствии с планом", – говорится в заявлении министра.

Ранее посол РФ в Братиславе Сергей Андреев сообщил, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, Братислава уже решила прекратить действие словацко-украинского соглашения об аварийных поставках электроэнергии.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина по политическим причинам блокирует работу нефтепровода.