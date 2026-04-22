Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транзита по "Дружбе" в мае

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Об этом рассказал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, официальных заявлений с российской стороны пока не было.

"На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт у нас ноль", – приводит слова Аккенженова ТАСС.

Министр предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. В связи с этим Казахстан планирует перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, рассказал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Как позже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Однако все зависит от того, готова ли Украина "прекратить шантаж".