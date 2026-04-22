Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 09:37

Политика

Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транзита по "Дружбе" в мае

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Об этом рассказал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, официальных заявлений с российской стороны пока не было.

"На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт у нас ноль", – приводит слова Аккенженова ТАСС.

Министр предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. В связи с этим Казахстан планирует перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, рассказал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Как позже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Однако все зависит от того, готова ли Украина "прекратить шантаж".

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

