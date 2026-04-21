Песков: РФ готова возобновить транзит по "Дружбе" если Украина "прекратит шантаж"

Россия готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", но все зависит от того, готова ли Украина "прекратить шантаж" и "открыть трубу", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией", – подчеркнул он.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, рассказал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Позже венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что украинская сторона намерена объявить о возобновлении транзита нефти из России в Венгрию по трубопроводу "Дружба" во вторник, 21 апреля.

