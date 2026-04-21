Украина может возобновить поставки нефти по "Дружбе" 21 апреля

Украинская сторона намерена объявить о возобновлении транзита нефти из России в Венгрию по трубопроводу "Дружба" во вторник, 21 апреля. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.

По словам чиновника, он обсудил в Брюсселе возобновление работы нефтепровода. Предполагается, что Киев объявит о продолжении поставок примерно в полдень.

После этого оператор свяжется с компанией MOL, которая получает нефть из России для своих нефтезаводов в Венгрии и Словакии.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.