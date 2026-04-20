20 апреля, 22:00

Политика

Мадьяр призвал Зеленского прекратить шантаж и возобновить работу "Дружбы"

Фото: Getty Images/NurPhoto/Balint Szentgallay

Лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает ТАСС.

Журналисты в ходе пресс-конференции попросили Мадьяра прокомментировать реплику Зеленского о том, что "Дружба" скоро будет готова к работе, но поставки станут возможны лишь после того, как Венгрия снимет возражения против предоставления Евросоюзом кредита Киеву.

"Я бы не рекомендовал президенту Украины идти по этому пути", – прокомментировал лидер "Тисы".

По его словам, у Будапешта также есть информация, что возможность транспортировки нефти появится уже в ближайшие дни, но Венгрия не допустит никакого шантажа. Мадьяр добавил, что еще не знаком с Зеленским и не разговаривал с ним, но ему уже не нравится, когда кто-то выдвигает дополнительные условия при наличии имеющихся договоренностей.

"Не только Венгрия, но и Европа это не примет, если он будет стремиться пересмотреть уже согласованные вещи и шантажировать европейских лидеров", – уточнил Мадьяр.

Ранее лидер победившей на выборах партии уже пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве. В это же время Венгрия не будет поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз, отмечал Мадьяр.

