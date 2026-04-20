Новости

20 апреля, 17:14

Политика

Петер Мадьяр предложил на пост главы МИД Венгрии Аниту Орбан

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр выдвинул на пост главы МИД республики Аниту Орбан. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-конфедерацию Мадьяра.

По словам Мадьяра, Орбан уже приняла соответствующее предложение. Она ранее работала в МИД. Тогда в ее обязанности входили вопросы энергетической безопасности. Также она была советником по внешней политике партии.

У Орбан такая же фамилия, как и у уходящего премьер-министра Виктора Орбана, но, по данным СМИ, никакой родственной связи между ними нет.

Лидер победившей на выборах партии партии Мадьяр ранее пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию. При этом в Кремле рассказывали, что проигравший выборы Орбан отстаивал прежде всего интересы своего народа, а не был союзником России.

