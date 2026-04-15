Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 20:16

Политика

Песков заявил, что Орбан никогда не был союзником России в Евросоюзе

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, завершающий работу на посту, никогда не был союзником России в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с India Today.

Как подчеркнул представитель Кремля, Орбан отстаивал прежде всего интересы своего народа.

"Он был союзником своего народа, народа Венгрии. И он служил своему народу довольно долго, много лет, и делал это очень-очень успешно", – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что Венгрия входит в список недружественных для России стран, однако есть очень существенная разница между Орбаном и другими лидерами стран ЕС.

"Он разговаривал с нами. И когда возникали проблемы, он предпочитал говорить, а не молчать", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, Россия пока не знает, будет ли победивший на выборах Петер Мадьяр так же открыт к диалогу, как его предшественник. Если он поступит так же, это поможет решать проблемы и лучше обеспечивать жизненно важные интересы народов Венгрии и России.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их результатам партия "Тиса" получила 138 мест в парламенте, а правящая фракция "Фидес" – 55. Лидер победившей партии Мадьяр уже пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

Орбан признал свое поражение и поздравил партию "Тиса" с победой, добавив, что результаты выборов понятны и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

властьполитика

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика