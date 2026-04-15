UnHerd: Зеленский недолго будет радоваться поражению Орбана на выборах

Поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах является плохой новостью для Украины, пишет RT со ссылкой на UnHerd.

По словам журналистов, Венгрия настороженно относится к Украине, а также зависит от российских энергоресурсов.

"Это означает, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский. <...> Празднование может быть недолгим", – говорится в материале.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их результатам партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте, а правящая фракция "Фидес" – 55 мест. Лидер победившей партии Петер Мадьяр уже пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

По данным СМИ, Евросоюз обуславливает разблокировку около 35 миллиардов евро для Венгрии выполнением Мадьяром 27 условий. В их числе – антикоррупционные проверки, отмена ряда решений Орбана, реформы судебной системы и прочее.

Кроме того, Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Украине первых траншей из 90 миллиардов евро финансирования на второе полугодие 2026 года. Так в ЕК ответили на вопрос, позволит ли поражение Орбана на парламентских выборах разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины.

