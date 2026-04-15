Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 13:28

Политика
Главная / Новости /

UnHerd: Зеленский недолго будет радоваться поражению Орбана на выборах

СМИ назвали плохой новостью для Украины поражение Орбана

Фото: ТАСС/POOL/ЕРА/AARON SCHWARTZ

Поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах является плохой новостью для Украины, пишет RT со ссылкой на UnHerd.

По словам журналистов, Венгрия настороженно относится к Украине, а также зависит от российских энергоресурсов.

"Это означает, что любой сдвиг в политике может оказаться гораздо более ограниченным, чем надеется Зеленский. <...> Празднование может быть недолгим", – говорится в материале.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их результатам партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте, а правящая фракция "Фидес" – 55 мест. Лидер победившей партии Петер Мадьяр уже пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

По данным СМИ, Евросоюз обуславливает разблокировку около 35 миллиардов евро для Венгрии выполнением Мадьяром 27 условий. В их числе – антикоррупционные проверки, отмена ряда решений Орбана, реформы судебной системы и прочее.

Кроме того, Еврокомиссия отложила планы по предоставлению Украине первых траншей из 90 миллиардов евро финансирования на второе полугодие 2026 года. Так в ЕК ответили на вопрос, позволит ли поражение Орбана на парламентских выборах разблокировать программу бюджетного и военного финансирования Украины.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика