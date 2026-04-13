Мадьяр заявил, что не будет звонить Путину первым

Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не будет звонить Владимиру Путину первым. Об этом сообщает RT со ссылкой на 24.hu.

При этом политик добавил, что ответит, если Путин сам ему позвонит.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте, а правящая фракция "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана – более 50 мест.

Мадьяр сообщил, что Венгрия в любом случае будет проводить переговоры с Путиным вне зависимости от смены правительства. При этом он отметил, что не будет представлять интересы Украины в диалоге с РФ.

Кроме того, политик пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию.

