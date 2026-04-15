15 апреля, 18:34

Мадьяр: Орбан снимет вето на кредит для Украины при возобновлении работы "Дружбы"

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр в эфире радиостанции Kossuth заявил, что рассчитывает на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето на кредит для Украины после возобновления прохода российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Он напомнил, что в декабре 2025 года Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в предоставлении странами Евросоюза кредита Украине на 90 миллиардов евро, но и препятствовать этому не стали. Однако позже Орбан, в ответ на прекращение Украиной транзита российской нефти в Венгрию, заблокировал окончательные процедуры внутри сообщества по выделению этих денег.

"Я думаю, что, когда "Дружба" заработает, Виктор Орбан отменит свое техническое вето", – отметил Мадьяр.

При этом он также отмечал, что не видит необходимости пересматривать решение, которое было принято по поводу кредита ЕС для Украины – новое венгерское правительство не будет принимать участие в этой инициативе, но не станет мешать другим странам финансировать Киев.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц обвинил Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский грозился дать контакты венгерского премьера Вооруженным силам Украины (ВСУ), если тот будет и дальше блокировать кредит. В Европарламенте назвали угрозы Зеленского "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

