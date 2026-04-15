Мадьяр: Орбан снимет вето на кредит для Украины при возобновлении работы "Дружбы"

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT HEGEDUS

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр в эфире радиостанции Kossuth заявил, что рассчитывает на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет вето на кредит для Украины после возобновления прохода российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Он напомнил, что в декабре 2025 года Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в предоставлении странами Евросоюза кредита Украине на 90 миллиардов евро, но и препятствовать этому не стали. Однако позже Орбан, в ответ на прекращение Украиной транзита российской нефти в Венгрию, заблокировал окончательные процедуры внутри сообщества по выделению этих денег.

"Я думаю, что, когда "Дружба" заработает, Виктор Орбан отменит свое техническое вето", – отметил Мадьяр.

При этом он также отмечал, что не видит необходимости пересматривать решение, которое было принято по поводу кредита ЕС для Украины – новое венгерское правительство не будет принимать участие в этой инициативе, но не станет мешать другим странам финансировать Киев.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц обвинил Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский грозился дать контакты венгерского премьера Вооруженным силам Украины (ВСУ), если тот будет и дальше блокировать кредит. В Европарламенте назвали угрозы Зеленского "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

