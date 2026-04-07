Politico: все больше стран ЕС хотят ограничить или отменить право вето

Фото: depositphotos/ginasanders

Все больше государств Евросоюза хотят ограничить или полностью отменить право вето, которое позволяет странам блокировать решения объединения. Об этом пишет Politico.

Журналисты отметили, что такой позиции придерживаются ФРГ и Швеция. При этом ряд других стран, включая Францию и Бельгию, упорно отстаивают право вето, которое имеет "основополагающее значение для их национальных интересов".

Вопрос о возможной отмене права вето возник на фоне того, что ЕС не может выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро. Это решение блокируется Венгрией, так как Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц при этом обвинял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты венгерского премьера ВСУ, если тот будет и дальше блокировать Киеву кредит. В Европарламенте назвали угрозы Зеленского "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

