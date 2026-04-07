07 апреля, 12:08

Politico: все больше стран ЕС хотят ограничить или отменить право вето

Все больше стран ЕС хотят ограничить или отменить право вето – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Все больше государств Евросоюза хотят ограничить или полностью отменить право вето, которое позволяет странам блокировать решения объединения. Об этом пишет Politico.

Журналисты отметили, что такой позиции придерживаются ФРГ и Швеция. При этом ряд других стран, включая Францию и Бельгию, упорно отстаивают право вето, которое имеет "основополагающее значение для их национальных интересов".

Вопрос о возможной отмене права вето возник на фоне того, что ЕС не может выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро. Это решение блокируется Венгрией, так как Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц при этом обвинял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил дать контакты венгерского премьера ВСУ, если тот будет и дальше блокировать Киеву кредит. В Европарламенте назвали угрозы Зеленского "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

