Independent: ультиматум Мадьяра Зеленскому по трубопроводу "Дружба" стал сигналом для ЕС

Заявление лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра о снятии вето Будапешта на кредит в 90 миллиардов евро для Украины после возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало сигналом для Евросоюза (ЕС), сообщает RT со ссылкой на Independent.

"Именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что в Брюсселе "открыто праздновали" поражение премьер-министра Виктора Орбана, а в Киеве "вздохнули с облегчением". Однако, как считают журналисты, "ситуация куда сложнее".

Ранее Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

На этом фоне Орбан заявил, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщала о намерении возобновить транзит нефти из России в Венгрию по трубопроводу "Дружба" 21 апреля.