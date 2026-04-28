Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

Новости

28 апреля, 12:22

Происшествия

Число погибших при пожаре на севере Москвы выросло до 3 человек

Видео: MAX/SHOT

Число погибших при пожаре в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до 3 человек, еще 7 пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, из здания удалось спасти 31 человека. Сотрудники МЧС продолжают работать на втором этаже.

"По периметру установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы", – добавили в министерстве.

В ликвидации огня задействованы более 120 человек и 30 единиц техники. В оперативных службах уточнили ТАСС, что на место был запрошен вертолет с горизонтальной системой тушения.

Возгорание произошло в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. По данным МЧС, там загорелись 2-й и 3-й этажи. СМИ сообщали, что огонь продолжает распространяться.

Пожару был присвоен пятый, максимальный номер сложности. В настоящее время тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.

На место ЧП также незамедлительно прибыли специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи. Установление обстоятельств и причин пожара взяла на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

В связи с возгоранием перекрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку. Участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой. Сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и перенаправляют машины на соседние улицы.

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

