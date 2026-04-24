Пожар произошел в здании в Большом Сухаревском переулке в Москве. Движение транспорта там временно перекрыто, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали выбирать пути объезда. На месте ЧП работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным источника Агентства "Москва", возгорание произошло в четырехэтажном административном здании из-за неисправной проводки.

Представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости уточнил, что речь идет о научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте градостроительного и системного проектирования в центре Москвы.

Загорелась отделка стен, личных вещей и мебели на четвертом этаже. Пожар удалось ликвидировать на площади 60 квадратных метров.

"До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули здание 80 человек", – добавил собеседник журналистов.

Пожарные прибыли к месту ЧП уже через 2 минуты после вызова, им удалось локализовать возгорание на площади 60 квадратных метров. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.