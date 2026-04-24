Три человека погибли при пожаре в частном доме в Магаданской области

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожарные прибыли к месту ЧП уже через 2 минуты после вызова. К моменту их прибытия огонь охватил крышу дома. В скором времени огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 60 квадратных метров.

В доме нашли тела мужчины и двух женщин. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. К тушению возгорания привлекались 13 человек и 5 единиц техники МЧС.

Ранее крупное возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме в Махачкале. Огонь распространился по крыше дома на площади 600 квадратных метров.

Позже кровля здания частично обрушилась и упала на стоящие рядом постройки. Спасатели эвакуировали из дома 75 жильцов, в том числе 24 ребенка. Спустя некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.