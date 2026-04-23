Часть кровли обрушилась при пожаре в жилом доме в Махачкале

Кровля горящего жилого дома в Махачкале частично обрушилась и упала на стоящие рядом постройки. Огонь охватил всю площадь крыши, сообщает ТАСС.

Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов, в том числе 24 детей, уточнила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану. По данным ведомства, никто из них не пострадал.

Крупное возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме в Махачкале вечером 22 апреля. Огонь распространился по крыше дома на площади 600 квадратных метров. К тушению огня привлечены 39 сотрудников и 12 единиц техники МЧС.

Ранее возгорание торговых павильонов случилось на рынке по улице Пихтовой во Владивостоке. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Вскоре распространение огня удалось остановить, открытое горение было полностью ликвидировано.