16 апреля, 03:58

Происшествия

Пожар на площади 500 квадратных метров произошел на рынке во Владивостоке

Фото: MAX/МЧС России

Возгорание торговых павильонов произошло на рынке по улице Пихтовой во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. На момент прибытия пожарных горело несколько строений, территорию рынка заволокло густым черным дымом.

Вскоре распространение огня удалось остановить, открытое горение было полностью ликвидировано. В настоящее время на месте происшествия проводится разборка и проливка обрушенных конструкций.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мужчина погиб при пожаре на Казанском пороховом заводе. Его извлекли из-под завалов здания, но спасти не удалось, так как во время обрушения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

